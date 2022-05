UEFA: «I tifosi del Liverpool avevano biglietti falsi» (Di domenica 29 maggio 2022) «In vista della partita, i tornelli dal lato del Liverpool sono stati bloccati da migliaia di tifosi che avevano acquistato biglietti falsi che non funzionavano». Si apre così la nota della UEFA a proposito dei disordini che, nella serata di ieri, hanno fatto ritardare l’inizio della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 29 maggio 2022) «In vista della partita, i tornelli dal lato delsono stati bloccati da migliaia dicheacquistatoche non funzionavano». Si apre così la nota dellaa proposito dei disordini che, nella serata di ieri, hanno fatto ritardare l’inizio della finale di Champions League trae Real Madrid. L'articolo

