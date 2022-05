Ucraina, orrore a Mariupol: decine di cadaveri ammassati dai russi in un supermercato. Zelensky cambia comandante a Kharkiv (Di domenica 29 maggio 2022) Lungo la fila di casse del Schyryi Kum supermarket, sul viale Svobody, tra arredi distrutti e su un pavimento sporco, si vedono cadaveri in avanzato stato di decomposizione, più o meno avvolti in coperte, stracci e buste nere dell'immondizia, un paio in divisa militare, gli altri in abiti civili. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 maggio 2022) Lungo la fila di casse del Schyryi Kum supermarket, sul viale Svobody, tra arredi distrutti e su un pavimento sporco, si vedonoin avanzato stato di decomposizione, più o meno avvolti in coperte, stracci e buste nere dell'immondizia, un paio in divisa militare, gli altri in abiti civili. L'articolo proviene da Firenze Post.

