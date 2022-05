Ucraina, Lavrov: “Porte dialogo con Occidente non chiuse” (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia giudicherà le intenzioni dell’Europa in base alle sue azioni, ma non pensa che le Porte della ripresa del dialogo con l’Occidente siano chiuse. Così il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista al canale televisivo francese TF1. “Non intendiamo dire che le Porte della ripresa del dialogo siano chiuse. Ma giudicheremo le intenzioni dell’Europa solo da azioni concrete. Abbiamo imparato la lezione. In questo senso la situazione è cambiata rispetto alla fine della Guerra Fredda”, ha detto Lavrov. “All’epoca – continua – si parlava molto di valori umani universali, del futuro condiviso dell’Europa dall’Atlantico all’Oceano Pacifico. Erano parole nobili. Ma non appena si è trattato di fare dei ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia giudicherà le intenzioni dell’Europa in base alle sue azioni, ma non pensa che ledella ripresa delcon l’siano. Così il ministro degli Esteri russo Sergeyin un’intervista al canale televisivo francese TF1. “Non intendiamo dire che ledella ripresa delsiano. Ma giudicheremo le intenzioni dell’Europa solo da azioni concrete. Abbiamo imparato la lezione. In questo senso la situazione è cambiata rispetto alla fine della Guerra Fredda”, ha detto. “All’epoca – continua – si parlava molto di valori umani universali, del futuro condiviso dell’Europa dall’Atlantico all’Oceano Pacifico. Erano parole nobili. Ma non appena si è trattato di fare dei ...

