Prato: bimba di 2 anni cade in piscina durante ricevimento di nozze. E' in rianimazione al Meyer (Di domenica 29 maggio 2022) Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il padre a dare l'allarme per primo e a portarla fuori dalla piscina. Quando e' stata recuperata, la bimba era in arresto cardiaco ma è stata rianimata grazie ad una cameriera e ad una invitata al ricevimento. Successivamente è stata trasportata al Meyer

