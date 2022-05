Neonato abbandonato in una cesta a Catania e trovato dai carabineri: 'Sta bene'. E scatta la gara di solidarietà (Di domenica 29 maggio 2022) 'Sta bene, ha passato una notte tranquilla e si sta alimentando. E noi ce lo stiamo coccolando, e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche affetto'. Così ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) 'Sta, ha passato una notte tranquilla e si sta alimentando. E noi ce lo stiamo coccolando, e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche affetto'. Così ...

