Il rilancio della siderurgia passa dalle rotaie: «Gli indiani restano e investono su Piombino» (Di domenica 29 maggio 2022) Parla Marco Carrai, vicepresidente esecutivo di Jsw, a poche ore dal vertice convocato dal ministero dello Sviluppo economico, nel quale si discuterà dell’addendum all’accordo di programma e a cui seguirà la firma del contratto tra Jsw Italy e Rfi per la fornitura decennale di rotaie Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 29 maggio 2022) Parla Marco Carrai, vicepresidente esecutivo di Jsw, a poche ore dal vertice convocato dal ministero dello Sviluppo economico, nel quale si discuterà dell’addendum all’accordo di programma e a cui seguirà la firma del contratto tra Jsw Italy e Rfi per la fornitura decennale di

Advertising

infoitsport : Corsera - Mkhitaryan, l'Inter non teme il rilancio della Roma. Dybala, non c'è fretta - LivornoPress : La commissione covid mette a fuoco il lavoro svolto nei settori del turismo e del commercio. Un aspetto strategico… - MorganteBeatri1 : RT @FlavioTosiTW: Facciamo ripartire #Verona! Con amore per la città e competenza. Come è accaduto a partire dal 2007, la renderemo più sic… - lorenzomaccaro3 : @MonicaCirinna @EnricoLetta Il decreto ZANNA sarebbe un altro tassello del mosaico disfattista ordito dai SINOCOMUN… - H0PESTR0M : RT @mirkonicolino: (#CdS) #Juve a reazione - #Pogba o #Milinkovic, #DiMaria e #Perisic: la vera lista di #Allegri. Tre campioni a parametro… -