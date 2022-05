Heysel, non c'è pace per quella tragedia: 37 anni fa la morte assurda di 39 tifosi (Di domenica 29 maggio 2022) Il 29 maggio 1985 è stata la notte più buia del calcio mondiale, quella della tragedia dell'Heysel . I tifosi juventini - 32 erano italiani - andati a Bruxelles con la speranza di festeggiare la... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 maggio 2022) Il 29 maggio 1985 è stata la notte più buia del calcio mondiale,delladell'. Ijuventini - 32 erano italiani - andati a Bruxelles con la speranza di festeggiare la...

acffiorentina : 29 Maggio 1985 - 29 Maggio 2022 Il rispetto non conosce colori?? #Heysel - ClaMarchisio8 : 29 maggio 1985, una data che non dovrà mai essere dimenticata ????? +39 #Heysel #NeverForget - GoalItalia : 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - DanyRoss70 : RT @GoalItalia: 29 maggio 1985 - 29 maggio 2022 Per non dimenticare. #Heysel - CalcioOggi : Heysel, la strage 37 anni dopo. La Juve: 'Non smetteremo mai di ricordare quelle 39 vittime' - La Gazzetta dello Sp… -