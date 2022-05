Charlene di Monaco spiazza tutti con le sue parole (Di domenica 29 maggio 2022) Charlene di Monaco spiazza tutti: la verità della principessa Finalmente dopo lunghi mesi la principessa di Monaco è tornata a mostrarsi in pubblico. Charlene da tempo non si faceva più vedere ed erano molti i pettegolezzi sulla sua vita privata. C’è chi parlava di depressione, ch invece di crisi con Alberto. Ma qual’è la verità? Perchè da quasi un anno ha abbandonato il palazzo? A parlare è stata lei stessa rispondendo anche alle domande più spinose dei giornalisti. Charlene di Monaco rompe finalmente il silenzio Charlene di Monaco a sorpresa ha deciso di rompere il silenzio su tematiche delicate di cui si parla ormai da mesi, ovvero la presunta rottura con il principe Alberto e la sua malattia. La ... Leggi su formatonews (Di domenica 29 maggio 2022)di: la verità della principessa Finalmente dopo lunghi mesi la principessa diè tornata a mostrarsi in pubblico.da tempo non si faceva più vedere ed erano molti i pettegolezzi sulla sua vita privata. C’è chi parlava di depressione, ch invece di crisi con Alberto. Ma qual’è la verità? Perchè da quasi un anno ha abbandonato il palazzo? A parlare è stata lei stessa rispondendo anche alle domande più spinose dei giornalisti.dirompe finalmente il silenziodia sorpresa ha deciso di rompere il silenzio su tematiche delicate di cui si parla ormai da mesi, ovvero la presunta rottura con il principe Alberto e la sua malattia. La ...

