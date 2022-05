Amici | Matilde Brandi diretta con Maria De Filippi | “Io sono …”

(Di domenica 29 maggio 2022)trascorse poche settimane, circa due, da quando su Canale 5 è stata trasmessa la puntata finale del noto talent showdiDe. Nonostante ciò tra non molto si inizierà a programmare la nuova stagione. Ed ecco che a tal proposito è possibile dire che vi è stata una nota ballerina che sembrerebbe essersi proposta come nuova insegnante di danza della scuola, ma non solo. Di chi stiamo parlando? Della bellissimache nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ha lanciato un appello alla conduttrice del talent. Ma, qualistate esattamente le sue parole? L’appello diDeOgni nuova edizione di...

Ero innamorata di Celentano" La candidatura diBrandi destinata ad22 è ripresa tra le pagine di Nuovo tv.Brandi aspirante insegnante di22 Come emerge tra le pagine del ...Chi saranno i professori di22 Le ipotesi per l'entrata della showgirl Tralasciando la cattedra di canto, alla qualeBrandi non è certamente interessata, l'attenzione va rivolta tutta ...Sono trascorse poche settimane, circa due, da quando su Canale 5 è stata trasmessa la puntata finale del noto talent show Amici di Maria De Filippi. Nonostante ciò tra non molto si inizierà a programm ...Amici di Maria De Filippi tornerà in onda il prossimo anno con una nuova stagione e pare che sulla cattedra vedremo una nuova prof di danza.