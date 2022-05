Alpine, Alonso ed Ocon in Top 10 nel GP Monaco: “Passo in avanti” (Di domenica 29 maggio 2022) Un grande Passo in avanti. Alpine è riuscita a pizzare Fernando Alonso ed Esteban Ocon nella Q3 del Gran Premio di Monaco con estremo merito. La vettura francese ha dimostrato di poter competere tranquillamente per la zona punti. In una corsa che non prevede grandi possibilità di sorpassare, il risultato ottenuto dai due piloti potrebbe impreziosire definitivamente un weekend estremamente positivo. Alpine, Alonso ed Ocon estremamente soddisfatti “Tra ieri e oggi abbiamo compiuto un grande Passo in avanti con la vettura e ritengo che avremmo potuto piazzarci ancora più avanti – ha affermato Fernando Alonso di Alpine –. Dopo il primo tentativo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Un grandeinè riuscita a pizzare Fernandoed Estebannella Q3 del Gran Premio dicon estremo merito. La vettura francese ha dimostrato di poter competere tranquillamente per la zona punti. In una corsa che non prevede grandi possibilità di sorpassare, il risultato ottenuto dai due piloti potrebbe impreziosire definitivamente un weekend estremamente positivo.edestremamente soddisfatti “Tra ieri e oggi abbiamo compiuto un grandeincon la vettura e ritengo che avremmo potuto piazzarci ancora più– ha affermato Fernandodi–. Dopo il primo tentativo in ...

