Se c'è uno o più industriali italiani disposti a investire sul rilancio della siderurgia ache comprenda anche il ritorno alla produzione autonoma di, il Governo deve impegnarsi a ...'Apprezziamo l'iniziativa del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per le acciaierie di, ma lo invitiamo a fare molto di più, insieme con gli altri rappresentanti di Governo ...die ... Acciaio a Piombino, il rilancio nelle rotaie. Carrai: «Gli indiani restano e investono» Il 28 giugno il patron di Duferco tornerà presidente di Federacciai: "Non credo che l'Ex Ilva possa restare pubblica in prospettiva. Non ...Parla Marco Carrai, vicepresidente esecutivo di Jsw, a poche ore dal vertice convocato dal ministero dello Sviluppo economico, nel quale si discuterà dell’addendum all’accordo di programma e a cui seg ...