Salvini e il viaggio in Russia: 'Se creo divisioni sto con i miei figli'. Di Maio: 'Con Putin parla Draghi'

ItaliaViva : Il problema non è se #Salvini va a #Mosca, il problema è che poi torna. La questione vera di fondo è che questo via… - HuffPostItalia : 'Antonio Capuano, l'uomo del viaggio a Mosca di Salvini, è pagato da Putin' - DantiNicola : L'#UE può e deve sostenere l'embargo sul petrolio russo subito. Ciò che non è sostenibile sono i continui veti di… - Eli74505503 : RT @Misurelli77: Il viaggio di pace di Salvini in Russia è stato organizzato da un avvocato ex parlamentare di forza Italia che collabora c… - globne : Il Pd chiede a Salvini di chiarire in Aula sul viaggio a Mosca: «Inquietante il coinvolgimento di un consulente del… -