Putin a Scholz e Macron | “Pronto al dialogo con Kiev”

(Di sabato 28 maggio 2022) MOSCA – A tre mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimirha espresso la sua disponibilità alconin una telefonata con il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olaf. Lo scrive la Tass, citando il servizio stampa del Cremlino. “E’ stata data speciale attenzione allo stato delle cose sul binario dei negoziati, che è congelato a causa di. Vladimirha confermato che la Russia è aperta a riprendere il”, si legge nel comunicato.ha inoltre detto ache le forze russe sono impegnate “a ristabilire la pace” a Mariupol e nelle altre “città liberate” del Donbass. Inoltreha ...

