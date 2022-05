Meteo Roma del 28-05-2022 ore 06:10 (Di sabato 28 maggio 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord a mattino c’è lì poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali in serata residue piogge al Nord Est sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio rovesci e temporali sull’Appennino e con possibili sconfinamenti verso le pianure sul Lazio Umbria invariato altrove in serata residui fenomeni l’Appennino tra lazio-abruzzo variabilità asciutta altrove a sud Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse in Sardegna asciutto altrove al pomeriggio ancora piogge e temporali in Sardegna e qualche fenomeno nelle zone interne peninsulari invariato altrove in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 maggio 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord a mattino c’è lì poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali in serata residue piogge al Nord Est sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio rovesci e temporali sull’Appennino e con possibili sconfinamenti verso le pianure sul Lazio Umbria invariato altrove in serata residui fenomeni l’Appennino tra lazio-abruzzo variabilità asciutta altrove a sud Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse in Sardegna asciutto altrove al pomeriggio ancora piogge e temporali in Sardegna e qualche fenomeno nelle zone interne peninsulari invariato altrove in ...

