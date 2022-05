Il governo Draghi è in agonia: resistere ancora un anno sarà possibile? (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Il governo guidato da Mario Draghi vive ormai da mesi una fase agonizzante, determinata dalle profonde divergenze tra le forze politiche al suo interno, dagli strascichi relativi all’elezione del Capo dello Stato e, soprattutto, dalle distanze di veduta sulla guerra in Ucraina ed i provvedimenti in ambito fiscale ed economico da attuare o scongiurare fino al termine naturale della legislatura. governo Draghi, il punto della situazione Abbiamo spesso discusso su queste colonne della necessità, ancor più in un momento storico complesso e delicato come quello attuale, di poter giovarsi di un esecutivo frutto della coesione politica e della rappresentanza popolare, piuttosto che degli accordi tra partiti e parlamentari intenti esclusivamente ad evitare uno scioglimento anticipato delle Camere ed il ritorno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Ilguidato da Mariovive ormai da mesi una fase agonizzante, determinata dalle profonde divergenze tra le forze politiche al suo interno, dagli strascichi relativi all’elezione del Capo dello Stato e, soprattutto, dalle distanze di veduta sulla guerra in Ucraina ed i provvedimenti in ambito fiscale ed economico da attuare o scongiurare fino al termine naturale della legislatura., il punto della situazione Abbiamo spesso discusso su queste colonne della necessità, ancor più in un momento storico complesso e delicato come quello attuale, di poter giovarsi di un esecutivo frutto della coesione politica e della rappresentanza popolare, piuttosto che degli accordi tra partiti e parlamentari intenti esclusivamente ad evitare uno scioglimento anticipato delle Camere ed il ritorno ...

