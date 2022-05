FIFA 23: tutto quello che devi sapere! (Di sabato 28 maggio 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts, FIFA 23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, i rumors e le indiscrezioni su FIFA 23! Aggiungetelo ai preferiti! FIFA 23, l’ultimo con questo nome! La prima notizia ufficiale è che FIFA 23 sarà l’ultimo videogame di Electronic Arts ad avere questo nome. Terminerà a fine anno infatti il contratto per i “diritti di denominazione” che la software house nordamericana aveva con la FIFA e dalla stagione 2023/24 farà il suo debutto “EA Sports FC“. Per gli utenti cambierà poco o nulla visto ... Leggi su imiglioridififa (Di sabato 28 maggio 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts,23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, i rumors e le indiscrezioni su23! Aggiungetelo ai preferiti!23, l’ultimo con questo nome! La prima notizia ufficiale è che23 sarà l’ultimo videogame di Electronic Arts ad avere questo nome. Terminerà a fine anno infatti il contratto per i “diritti di denominazione” che la software house nordamericana aveva con lae dalla stagione 2023/24 farà il suo debutto “EA Sports FC“. Per gli utenti cambierà poco o nulla visto ...

daolopybala10 : Allegri non sta allenando la Juve, sta facendo la carriera su fifa: compra,vende, allena, passa, tira in porta. Tut… - FUTUniversecom : FIFA 23: tutto quello che devi sapere! - cannibale95 : @kobra_Esport @ImperiumeSport8 Amico mio sono in germania porto 3000 euro al mese a casa quando tu avrai le palle d… - GgvfLucien : @heyjude_90 Vabbè Mbappè, Ronaldo e Messi tridente del Monza. Tutto finanziato dallo stato. Letteralmente un sogno.… - HikkyLaky38 : @gigipoletti @Djnc78 @GiovaAlbanese Evidentemente non è stato possibile venderlo. Sai non funziona come su fifa che… -