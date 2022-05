F1, prima fila Ferrari a Montecarlo! Super pole di Leclerc, ma Sainz sbatte addosso a Perez! (Di sabato 28 maggio 2022) Charles Leclerc domina le qualifiche di Montecarlo e conquista una pesantissima pole position per il Gran Premio di Monaco 2022, settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il beniamino del pubblico locale, alla 14ma partenza al palo della carriera (eguagliato Max Verstappen), domani andrà a caccia della tanto agognata prima vittoria nell’evento di casa. Doppietta Ferrari completata da un ottimo Carlos Sainz, staccato di 225 millesimi dal compagno di squadra e capace (anche con un pizzico di fortuna nel finale) di precedere entrambe le Red Bull. Terza posizione per un Sergio Perez che si è dimostrato più competitivo del teammate Max Verstappen (4°) per tutto il fine settimana, andando però a sbattere al Portier all’ultimo giro della sessione. Deludono le Mercedes, con George ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Charlesdomina le qualifiche di Montecarlo e conquista una pesantissimaposition per il Gran Premio di Monaco 2022, settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il beniamino del pubblico locale, alla 14ma partenza al palo della carriera (eguagliato Max Verstappen), domani andrà a caccia della tanto agognatavittoria nell’evento di casa. Doppiettacompletata da un ottimo Carlos, staccato di 225 millesimi dal compagno di squadra e capace (anche con un pizzico di fortuna nel finale) di precedere entrambe le Red Bull. Terza posizione per un Sergio Perez che si è dimostrato più competitivo del teammate Max Verstappen (4°) per tutto il fine settimana, andando però are al Portier all’ultimo giro della sessione. Deludono le Mercedes, con George ...

