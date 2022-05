Andrea Bocelli, grave lutto: “Mancherà a tutti” | Un addio dolorosissimo (Di sabato 28 maggio 2022) Non sono ore facili per Andrea Bocelli e per la sua famiglia, a causa di un grave lutto che li ha colpiti profondamente. L’annuncio sui social ha portato molta commozione tra i fan Una persona che rappresentava una vera spalla, un supporto costante su quale poter fare sempre affidamento. E che purtroppo non c’è più. L’annuncio è dei più strazianti ed è arrivato nelle scorse ore direttamente sulla pagina Instagram del tenore italiano per eccellenza Andrea Bocelli. Il lutto riguarda da vicino lui e la sua famiglia e non sarà facile superarlo. grave lutto per Bocelli, scompare la donna più importante della sua vita (Fonte Instagram)“Mancherà a tutti” ha confermato il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 28 maggio 2022) Non sono ore facili pere per la sua famiglia, a causa di unche li ha colpiti profondamente. L’annuncio sui social ha portato molta commozione tra i fan Una persona che rappresentava una vera spalla, un supporto costante su quale poter fare sempre affidamento. E che purtroppo non c’è più. L’annuncio è dei più strazianti ed è arrivato nelle scorse ore direttamente sulla pagina Instagram del tenore italiano per eccellenza. Ilriguarda da vicino lui e la sua famiglia e non sarà facile superarlo.per, scompare la donna più importante della sua vita (Fonte Instagram)“” ha confermato il ...

