Uomini e Donne, Tina Cipollari assente nel programma: ecco il perchè e quando torna (Di venerdì 27 maggio 2022) Uomini e Donne, da qualche giorno a questa parte, sta andando in onda con una pesante assenza in studio: Tina Cipollari infatti non è presente nelle ultime registrazioni del programma. LEGGI ANCHE : — Uomini e Donne, Ida Platano e il messaggio dopo lo scontro con Riccardo: cosa dichiara sui social L’assenza della storica opinionista non poteva certo passare in sordina: Tina, al fianco di Gianni Sperti, è un volto molto amato della trasmissione e immediatamente in molti si sono interrogati sul “mistero”. Tina Cipollari assente da Uomini e Donne: i motivi È stato Fanpage a svelare il motivo: Tina ha saltato soltanto due registrazioni ma ... Leggi su funweek (Di venerdì 27 maggio 2022), da qualche giorno a questa parte, sta andando in onda con una pesante assenza in studio:infatti non è presente nelle ultime registrazioni del. LEGGI ANCHE : —, Ida Platano e il messaggio dopo lo scontro con Riccardo: cosa dichiara sui social L’assenza della storica opinionista non poteva certo passare in sordina:, al fianco di Gianni Sperti, è un volto molto amato della trasmissione e immediatamente in molti si sono interrogati sul “mistero”.da: i motivi È stato Fanpage a svelare il motivo:ha saltato soltanto due registrazioni ma ...

