Torino, la Pro Loco di Bollengo organizza “Miss Lato B”: evento cancellato dopo le polemiche. “Premieremo il sorriso più bello” (Di venerdì 27 maggio 2022) La serata “Paella e Miss sotto le stelle”, in programma il prossimo 18 giugno a Bollengo, un comune di 2000 persone a pochi minuti da Ivrea (Torino), ha scatenato forti polemiche: la locandina dell’evento annunciava l’elezione di “Miss Bollengo“, “Miss Eleganza” e “Miss Lato B“. L’ultimo “titolo” è stato denunciato sui social come sessista e discriminatorio, e il presidente della Pro Loco si è trovato costretto a fare marcia indietro: il concorso verrà fatto comunque, ma premierà “il più bel sorriso”. “Ci tengo a chiedere scusa alle persone che si sono sentite offese” ha detto il presidente della Pro Loco di Bollengo. “La nostra iniziativa non voleva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) La serata “Paella esotto le stelle”, in programma il prossimo 18 giugno a, un comune di 2000 persone a pochi minuti da Ivrea (), ha scatenato forti: la locandina dell’annunciava l’elezione di ““, “Eleganza” e “B“. L’ultimo “titolo” è stato denunciato sui social come sessista e discriminatorio, e il presidente della Prosi è trovato costretto a fare marcia indietro: il concorso verrà fatto comunque, ma premierà “il più bel”. “Ci tengo a chiedere scusa alle persone che si sono sentite offese” ha detto il presidente della Prodi. “La nostra iniziativa non voleva ...

Advertising

CorriereTorino : Pro loco Bollengo organizza «Miss Lato B»: rivolta social e concorso cancellato - SandraE82526551 : RT @LaVeritaWeb: Il giurista ha preso posizione sulla «Stampa» circa le polemiche a Torino per i manifesti pro life. Gettando nel panico la… - ilpensologo : La Pro Loco indice il concorso 'Miss Lato B': marea di polemiche, anche via social. E il presidente fa retromarcia… - RedbirdsBrasil : @ramonagusyeva Juve, milan, inter, Roma, lazio , Atalanta, Palermo, napoli, Livorno, torino, udinese, fiorentina, v… - uspalletti : RT @LaVeritaWeb: Il giurista ha preso posizione sulla «Stampa» circa le polemiche a Torino per i manifesti pro life. Gettando nel panico la… -