“Perché lo sto facendo”. Riccardo Guanieri, la confessione a UeD tocca Ida Platano: “Mi dispiace” (Di venerdì 27 maggio 2022) A Uomini e Donne tiene sempre banco il rapporto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere tarantino è tornato di recente nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e ha sconvolto gli equilibri soprattutto di Ida Platano con cui in passato c’è stata una relazione. La dama bresciana sembra molto presa, tuttavia Riccardo Guarnieri continua ad avere un atteggiamento ondivago. In molti sperano in un definitivo riavvicinamento, ma non si intravede all’orizzonte. Anche se nella puntata della sfilata dei cavalieri, Riccardo Guarnieri ha regalato un mazzo di rose rosse a Ida Platano che è sembrata piuttosto imbarazzata dal gesto del cavaliere. Poi ha invitato la dama a ballare insieme una romantica canzone e lei aveva accettato. Una situazione che sembrava presagire ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) A Uomini e Donne tiene sempre banco il rapporto traGuarnieri e Ida. Il cavaliere tarantino è tornato di recente nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e ha sconvolto gli equilibri soprattutto di Idacon cui in passato c’è stata una relazione. La dama bresciana sembra molto presa, tuttaviaGuarnieri continua ad avere un atteggiamento ondivago. In molti sperano in un definitivo riavvicinamento, ma non si intravede all’orizzonte. Anche se nella puntata della sfilata dei cavalieri,Guarnieri ha regalato un mazzo di rose rosse a Idache è sembrata piuttosto imbarazzata dal gesto del cavaliere. Poi ha invitato la dama a ballare insieme una romantica canzone e lei aveva accettato. Una situazione che sembrava presagire ...

