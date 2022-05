Morata, la Juventus non vuole riscattarlo? La sua cessione porta ad un top player (Di venerdì 27 maggio 2022) La Juventus deve decidere cosa fare con Morata ma potrebbe anche non riscattare il centravanti per arrivare ad un vero top player. Il mercato della Juventus si preannuncia bollente; la società bianconera, infatti, ha l’obiettivo di rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione di Allegri per tornare a dominare il calcio italiano ed essere protagonista a livello europeo. Uno dei reparti su cui intervenire con maggiore forza è l’attacco visti gli addii di Dybala e Bernardeschi e la situazione, ancora complessa, di Morata. Il centravanti spagnolo vuole restare alla Juventus ma i bianconeri non sembrano disposti a sborsare i trentacinque milioni inizialmente pattuiti dall’Atletico Madrid; la speranza è quella di avere uno sconto ma la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladeve decidere cosa fare conma potrebbe anche non riscattare il centravanti per arrivare ad un vero top. Il mercato dellasi preannuncia bollente; la società bianconera, infatti, ha l’obiettivo di rinforzare in maniera imnte la rosa a disposizione di Allegri per tornare a dominare il calcio italiano ed essere protagonista a livello europeo. Uno dei reparti su cui intervenire con maggiore forza è l’attacco visti gli addii di Dybala e Bernardeschi e la situazione, ancora complessa, di. Il centravanti spagnolorestare allama i bianconeri non sembrano disposti a sborsare i trentacinque milioni inizialmente pattuiti dall’Atletico Madrid; la speranza è quella di avere uno sconto ma la ...

Advertising

Gazzetta_it : Attacco Juve, Kean e Morata più fuori che dentro. Ecco chi giocherà con Vlahovic - GiovaAlbanese : Non so ancora con certezza quale sarà il futuro di #MORATA alla #Juventus. Ma solo per l'Uomo che è stato in questi… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | La #Juventus non eserciterà l’opzione per il riscatto di Alvaro #Morata: le prospetti… - ZonaBianconeri : RT @juventustotale: ?? Contatti in corso tra #Juventus e Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro #Morata: i bianconeri vorrebbero provare… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Attacco Juve, Kean e Morata più fuori che dentro. Ecco chi giocherà con Vlahovic -