Maurizio Costanzo spiazza su Alessia Marcuzzi | ecco cosa le augura

Advertising

ilgiornale : La modella, ospite fissa del Maurizio Costanzo Show, stava ballando con il comico Lillo quando il suo vestito si è… - romilasi : @eda61916271 @araccontarlo ??????come diceva Maurizio Costanzo “prima di rientrare a casa fatela sempre una telefonata…”?????? - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Io li conoscevo bene” racconta Walter Chiari. Con Maurizio Costanzo e Pino Strabioli - Antonio22024399 : Pensavo.Le generazioni italiane alla TV prima condizionate con la costante presenza di Maurizio Costanzo,allora sca… - Tiziana24054247 : Povera con le lacrime peccato,ma finiscila va'che c'è vhi ha passato fi peggio.tu se avevi i valori che decanti sta… -

Today.it

Di recente il cantante napoletano è tornato a parlare di suo figlio pubblicamente durante ilShow in cui ha notato come il percorso all'interno del reality abbia giovato molto a suo ...... Francesco Negri - Omaggio a Francesco Negri - a cura di Elisae Luigi Mantovani • ... •Galimberti - Tributo a Leonardo - a cura di Mariateresa Cerretelli con la ... Perché, oggi, tutti pensavano fosse morto Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo ha parlato di Alessia Marcuzzi ed ha rivelato che cosa le augura per il suo futuro. Il conduttore ha spiazzato tutti.Gigi D'Alessio sarà ospite da Mara Venier a Domenica In Show a soli pochi mesi dalla nascita del suo quinto figlio Francesco e del grande successo di LDA ...