Lorella Cuccarini pronta ad esultare | “Fate un altro duetto” | di nuovo insieme sul palco

Leggi su direttanews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Richiesta emozionante perdopo il gran finale di Amici di Maria De Filippi: può arrivare unda brividi La gioia di(screenshot Witty)La finale di Amici di Maria De Filippi ha decretato la vittoria di Luigi ma ha anche regalato grandi emozioni a. La nota insegnante non ha visto trionfare nessun suo allievo ma è stata la sola ad avere in lizza per la vittoria due alunni. Alex e Sissi si sono rivelati dei grandi protagonisti di questa edizione e si preparano anche a conquistare il pubblico su nuovi palchi. I due allievi dellapotrebbero raggiungere questo obiettivoanche grazie alle richieste insistenti degli utenti dei social. In molti ...