L’Isola dei Famosi: stasera due televoti decideranno le sorti dei naufraghi (Di venerdì 27 maggio 2022) In prima serata su Canale 5, ventesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata la “strana coppia” formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi verrà messa davanti a una tentazione che potrebbe mettere in crisi il loro rapporto.Estefania Bernal dovrà affrontare una scelta: penserà a se stessa o al gruppo? L’Isola dei Famosi: due televoti si abbatteranno sul percorso dei naufraghi. Chi verrà eliminato? Uno tra Roger Balduino e Marialaura De Vitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima. E proprio a Playa Sgamadissima sui naufraghi Fabrizia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) In prima serata su Canale 5, ventesimo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata la “strana coppia” formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi verrà messa davanti a una tentazione che potrebbe mettere in crisi il loro rapporto.Estefania Bernal dovrà affrontare una scelta: penserà a se stessa o al gruppo?dei: duesi abbatteranno sul percorso dei. Chi verrà eliminato? Uno tra Roger Balduino e Marialaura De Vitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima. E proprio a Playa Sgamadissima suiFabrizia ...

