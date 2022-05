Lazio | CdS | “Spuntano due nomi per la corsia mancina”

(Di venerdì 27 maggio 2022)PARISI PALMIERI – Laè in cerca di un terzino sinistro da affiancare al solo Marusic, che in molte occasioni è stato alternato con Elseid Hysaj. L’albanese ha giocato alternandosi tra la sinistra con il Montenegrino e la fascia destra con Lazzari. Stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Sarri avrebbe proposto due profili: Emerson Palmieri e Fabiano Parisi dell’Empoli. L’ex Chelsea tornerebbe volentieri a lavorare con il tecnico di Figline, ma molto dipenderà dal club attuale, il Lione. Qualora dovessero deciderlo di riscattarlo, bisognerà trattare col club francese e le possibilità di prenderlo sarebbero ridotte all’osso. Il contratto col Chelsea scade nel 2024 e i ‘Blues’ riprendendolo potrebbero beneficiare della situazione rimettendolo sul mercato. L’altro profilo sarebbe Parisi dell’Empoli. I biancocelesti potrebbero ...

