Giro d’Italia 2022 | Vincenzo Nibali più brillante rispetto alle ultime tappe Ora un ultimo sforzo per un 4° posto di prestigio

La diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2022, nonostante un percorso che lasciava immaginare diversi punti per possibili attacchi, è stata comandata soprattutto dall'attendismo e dal grande equilibrio. I migliori tre in graduatoria sono arrivati insieme al traguardo ed anche tra gli altri uomini di classifica non ci sono stati grandi distacchi. Nonostante non fosse certo lo scenario che sognava, questa situazione rimane piuttosto positiva per Vincenzo Nibali. Il siciliano è apparso infatti decisamente più brillante sulla salita verso il Santuario di Castelmonte rispetto a come l'avevamo visto nelle ultime frazioni. Nessuno è riuscito a tenere l'accelerazione di Landa, seguito da Hindley e Carapaz, trio che si è confermato di un alto livello, ma lo ...

