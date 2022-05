F1, GP Monaco 2022: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 27 maggio 2022) Quest’oggi si comincia a fare sul serio a Montecarlo con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022, valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le strade del Principato riabbracciano il circus per un weekend che si preannuncia molto intenso e tirato, anche grazie alla splendida sfida iridata tra Ferrari e Red Bull in entrambi i campionati. Grazie ad una sequenza di tre successi consecutivi, il campione in carica Max Verstappen è balzato in testa alla classifica generale con un margine di 6 punti sul padrone di casa monegasco della Ferrari Charles Leclerc e 25 sull’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Da non sottovalutare nella battaglia per il podio anche la Rossa di Carlos Sainz e la coppia Mercedes formata da George Russell e Lewis ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Quest’oggi si comincia a fare sul serio a Montecarlo con le prime due sessioni didel Gran Premio di, valevolesettimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le strade del Principato riabbracciano il circus per un weekend che si preannuncia molto intenso e tirato, anche grazie alla splendida sfida iridata tra Ferrari e Red Bull in entrambi i campionati. Grazie ad una sequenza di tre successi consecutivi, il campione in carica Max Verstappen è balzato in testa alla classifica generale con un margine di 6 punti sul padrone di casa monegasco della Ferrari Charles Leclerc e 25 sull’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Da non sottovalutare nella battaglia per il podio anche la Rossa di Carlos Sainz e la coppia Mercedes formata da George Russell e Lewis ...

