"Due morti in poche ore". Sangue sulla provinciale, Antonio e Salvatore non hanno avuto scampo

Salento, incidente stradale muore Antonio Vantaggiato. 21 anni, lo schianto questa mattina lungo la strada provinciale Aradeo-Noha. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati sui social. "Tutta la comunità calcistica galatinese e dilettantistica piange la morte del giovanissimo Antonio "Tony" Vantaggiato, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. Tony è stato nostro tesserato nella stagione 2019/20 e lo ricordiamo come un ragazzo solare, educato e gentile. Asd Galatina Calcio e tutti i dirigenti, calciatori e staff, sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia Vantaggiato". Le cause dell'incidente in cui è morto Antonio Vantaggio sono in corso di chiarimento. Il 21enne è stato trovato morto nell'abitacolo di una Lancia Ypsilon. L'incidente è avvenuto su un tratto di rettilineo.

