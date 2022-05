Draghi chiama Putin: 'Sblocchi il grano ucraino'. 'Via le sanzioni' (Di venerdì 27 maggio 2022) Telefonata tra i due leader sulla crisi ucraina. 'Non ci sono spiragli di pace' ha ammesso il nostro premier: il presidente russo ritiene che solo la revoca delle sanzioni può consentire lo sblocco ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 maggio 2022) Telefonata tra i due leader sulla crisi ucraina. 'Non ci sono spiragli di pace' ha ammesso il nostro premier: il presidente russo ritiene che solo la revoca dellepuò consentire lo sblocco ...

Advertising

leopadanofe : RT @profgaspare: Draghi chiama Putin per fermare le sanzioni e sbloccare l'invio del grano; ma perché non sblocchiamo le sanzioni che noi a… - nevrotica9 : RT @valy_s: #Draghi chiama #Putin “La chiamo per parlare di Pace” ????? Finisce la telefonata. #Draghi “non ho visto spiragli di Pace” ????? - Methamorphose33 : RT @profgaspare: Draghi chiama Putin per fermare le sanzioni e sbloccare l'invio del grano; ma perché non sblocchiamo le sanzioni che noi a… - Massi_Dubai : RT @profgaspare: Draghi chiama Putin per fermare le sanzioni e sbloccare l'invio del grano; ma perché non sblocchiamo le sanzioni che noi a… - carmelodipaola : RT @profgaspare: Draghi chiama Putin per fermare le sanzioni e sbloccare l'invio del grano; ma perché non sblocchiamo le sanzioni che noi a… -