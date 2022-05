Calciomercato Milan – Rebic non è incedibile: le ultime news sul croato (Di venerdì 27 maggio 2022) Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan nel corso della sessione estiva di Calciomercato se arriverà una proposta interessante in sede Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Antepotrebbe lasciare ilnel corso della sessione estiva dise arriverà una proposta interessante in sede

Advertising

AntoVitiello : #Milan, la questione cessione del club è la prima cosa da fare. Settimana prossima potrebbe esserci la firma con… - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite e firma per #Origi dopo la finale di #UCL - carlogreco90 : RT @NonEvoluto: @FeliceRaimondo @86_longo Il #Milan non ha mollato nulla, rischia solo di vedere andare in fumo mesi di lavoro per via di d… - Fantacalcio : Calciomercato: il Milan piomba su Gabriel Jesus -