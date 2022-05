Bianchi: “Non è vero che i giovani non sanno leggere, narrazione sbagliata”. Poi gli studenti gli regalano una scatola di biscotti per i 70 anni (Di venerdì 27 maggio 2022) "La narrazione che si fa della scuola italiana è falsa. Non è vero che i nostri ragazzi non sanno leggere un testo. La narrazione dell'insieme è molto diversa da quella delle diverse situazioni che troviamo: nelle nostre scuole abbiamo tantissime esperienze di lettura, musica, lavoro" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022) "Lache si fa della scuola italiana è falsa. Non èche i nostri ragazzi nonun testo. Ladell'insieme è molto diversa da quella delle diverse situazioni che troviamo: nelle nostre scuole abbiamo tantissime esperienze di lettura, musica, lavoro" L'articolo .

Advertising

Obsolete_LG : RT @Smartitina: Il ministro Bianchi ha ammesso che le mascherine a scuola abbiano un valore educativo. Che la mascherina non sia solo un di… - Aris001011 : Per libertà intendo soprattutto libertà di sbagliare di decidere e di non decidere ció che non mi piace sempre e co… - robymark1 : RT @GianlucaCastro8: Il.Ministro Bianchi: 'l'Italia è rimasto l'unico Paese al mondo a imporre la mascherina ai bambini a scuola, perché l'… - alltxwll : il giorno che max non sarà vestito con la maglia red bull e i pantaloncini bianchi… no niente, non succederà niente… - seokjinmylaught : RT @PichwithA: Jungkook, devi smetterla di perdere tempo con gente che non è al tuo livello né umanamente né professionalmente. Capisco che… -