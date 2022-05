Aipit Aps Onlus: ‘In barca a vela per sfidare ansie e paure’ (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Itp – In viaggio con Werhof è un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico alla problematica legata alla trombocitopenia immune, che è una patologia rara, il cui maggior pericolo è rappresentato dalle emorragie, che possono essere anche importanti. La Itp è una patologia autoimmune di cui ancora non si sa proprio tutto, ma i nuovi farmaci ci permettono di avere una vita più libera e piena. Le accortezze e l’affiancamento medico sono fondamentali, ma non vogliamo rinunciare alla serenità e al desiderio di progettare il futuro. Il nostro viaggio in barca a vela ci aiuterà a veicolare un messaggio importante: la vita di una persona con Itp non deve essere fatta di sole ansie e paure, ma anche di sfide e di coraggio”. Lo ha detto Barbara Lovrencic, presidente di Aipit Aps ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Itp – In viaggio con Werhof è un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico alla problematica legata alla trombocitopenia immune, che è una patologia rara, il cui maggior pericolo è rappresentato dalle emorragie, che possono essere anche importanti. La Itp è una patologia autoimmune di cui ancora non si sa proprio tutto, ma i nuovi farmaci ci permettono di avere una vita più libera e piena. Le accortezze e l’affiancamento medico sono fondamentali, ma non vogliamo rinunciare alla serenità e al desiderio di progettare il futuro. Il nostro viaggio inci aiuterà a veicolare un messaggio importante: la vita di una persona con Itp non deve essere fatta di solee paure, ma anche di sfide e di coraggio”. Lo ha detto Barbara Lovrencic, presidente diAps ...

