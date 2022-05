Ucraina | Draghi | “Da Putin no spiragli per pace”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Da Vladimir“non ho vistoper latra Russia e”. Lo ha affermato il premier Mario, parlando in conferenza stampa della telefonata avuta oggi con il presidente russo. “Ho cercato, lo scopo della mia telefonata era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi ucraini, perché la crisi alimentare, in alcuni Paesi già presente, avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili”. Ora occorre “vedere se si può avviare una collaborazione Russia-sullo sblocco dei porti in Mar Nero, dove ci sono molti milioni di tonnellate di grano fermi.ha detto che questo non è sufficiente” per risolvere la crisi alimentare, ‘perché il fabbisogno è più ...