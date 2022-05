Twitter accetta di pagare 150 milioni di risarcimento per uso improprio di dati a scopo commerciale (Di giovedì 26 maggio 2022) Twitter ha accettato di pagare un risarcimento di 150 milioni di dollari per le accuse di utilizzo improprio dei dati degli utenti per scopi pubblicitari. L’accordo, che ancora deve essere approvato dal tribunale federale, prevede anche che Twitter sia soggetto a un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione. L’accusa che ha portato all’accordo per il risarcimento Twitter è stata mossa dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d’America e dalla Federal Trade Commission. LEGGI ANCHE >>> Twitter oggi terrà la sua riunione annuale, mentre gli azionisti dubitano del perfezionamento dell’accordo con Musk risarcimento Twitter per ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022)hato diundi 150di dollari per le accuse di utilizzodeidegli utenti per scopi pubblicitari. L’accordo, che ancora deve essere approvato dal tribunale federale, prevede anche chesia soggetto a un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione. L’accusa che ha portato all’accordo per ilè stata mossa dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d’America e dalla Federal Trade Commission. LEGGI ANCHE >>>oggi terrà la sua riunione annuale, mentre gli azionisti dubitano del perfezionamento dell’accordo con Muskper ...

