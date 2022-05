Si dimette il sindaco di Nettuno, cosa scrive Alessandro Coppola nella lettera (Di giovedì 26 maggio 2022) Si è dimesso il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola. Il primo cittadino del comune neroniano ha protocollato il 26 maggio una lettera indirizzata al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e al vicepresidente del Consiglio comunale, nella quale spiega di volersi prendere "un momento di riflessione per capire se esiste la possibilità, seppur minima, di ripartire". Coppola ha venti giorni per ritirare le dimissioni. Una manovra che sembra essere un tentativo di ricucire con la maggioranza di centrodestra, litigiosa e divisa fin dall'inizio della consiliatura. Il sindaco dimissionario di Nettuno lascia intendere di avere molto da raccontare. nella lettera di dimissioni inviata al prefetto, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Si è dimesso ildi. Il primo cittadino del comune neroniano ha protocollato il 26 maggio unaindirizzata al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e al vicepresidente del Consiglio comunale,quale spiega di volersi prendere "un momento di riflessione per capire se esiste la possibilità, seppur minima, di ripartire".ha venti giorni per ritirare le dimissioni. Una manovra che sembra essere un tentativo di ricucire con la maggioranza di centrodestra, litigiosa e divisa fin dall'inizio della consiliatura. Ildimissionario dilascia intendere di avere molto da raccontare.di dimissioni inviata al prefetto, ...

