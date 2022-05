Pirlo e Gattuso tornano in Serie A? La notizia non lascia dubbi

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di calciomercato e di investimenti per la prossima stagione diA: oltre i giocatori, però,alla ribalta anche nomi importanti per le panchine È tempo di calciomercato, ma al centro dell’attenzione non ci sono solamente i nomi dei più disparati giocatori. Ha preso ufficialmente il via anche il cosiddetto valzer delle panchine. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Se dovesse arrivare un no, il ds Pecini virerà su altri nomi tra cui quello di, già ... I primi, salutati Maresca e Iachini , hanno sognato, ma stanno sempre più concretizzando l'...... soprattutto dopo lo strano affairein estate. Costruita in funzione del miglior talento in ...che il ridimensionamento della passata stagione non era responsabilità esclusiva di. Nemmeno ... Clamoroso valzer delle panchine in serie A: Pirlo, Gattuso, Inzaghi e Tudor protagonisti Possibile che prosegua anche il rapporto tra Gasperini e l’Atalanta, mentre Tudor lascerà l’Hellas. In ballo De Zerbi per i rossoblu, con la Cremonese che ha salutato Pecchia, che andrà al Parma, e va ...Meno ribaltoni del solito, più continuità: saranno soprattutto le piccole a cambiare. I friulani valutano anche Zanetti. Pirlo-Gotti per lo Spezia ...