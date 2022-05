Mentre i Carabinieri dubitano dell'identità di Don Massimo, Anna e Marco fanno i conti con i propri sentimenti. (Di giovedì 26 maggio 2022) L’atteso finale di stagione è arrivato. Stasera – a partire dalle 21.25 su Rai 1 – Don Matteo 13 si congeda dal proprio pubblico con la decima e ultima puntata: Dimenticando Matteo. Un titolo sufficientemente esplicito per suggellare la definitiva uscita di scena di Terence Hill in favore dell’ingresso di Raoul Bova. “Don Matteo 13”, ultima puntata: arriva il bacio tra Anna e Marco X ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 maggio 2022) L’atteso finale di stagione è arrivato. Stasera – a partire dalle 21.25 su Rai 1 – Don Matteo 13 si congeda dalo pubblico con la decima e ultima puntata: Dimenticando Matteo. Un titolo sufficientemente esplicito per suggellare la definitiva uscita di scena di Terence Hill in favore’ingresso di Raoul Bova. “Don Matteo 13”, ultima puntata: arriva il bacio traX ...

Advertising

stanzaselvaggia : E mentre si dichiara guerra alla Russia a colpi di sanzioni farlocche si mandano i carabinieri a casa dei ragazzi d… - RobiVitali_ : Ieri 3 zingare hanno rubato la borsa a mia mamma mentre era a fare la spesa. Non potete capire il nervoso. Siamo in… - pvrplelilies_ : non io e mia madre ieri sera fuori dall'ospedale mentre aspettavamo che parlavamo di stronzate, sono arrivati dei c… - puntomagazine : Abusivismo edilizio. Ad Agerola cotruivano una strada 6 metri per 50 metri nel parco dei Monti Lattari, mentre a Pi… - NughesAdriana : @piccologori E dice la pura verità. Ad un pastore è stata occupata la casa mentre era via con il gregge. Al suo ri… -