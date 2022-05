Matteo Renzi ospite a La Confessione di Peter Gomez venerdì 27 maggio alle 22 45 su Nove

(Di giovedì 26 maggio 2022) Torna l’appuntamento settimanale delcon le interviste senza filtri dinel salotto de ‘La’:2722.45 sarà la volta del senatore e leader di Italia Vivache si confronterà in uno scambio senza esclusione di colpi con il direttore de ilfattoquotidiano.it. In studio si parlerà degli aspetti più controversi della carriera politica di, il libreria con il suo ultimo libro, ‘Il mostro’ (ed. Piemme), nonché delle inchieste che hanno coinvolto lui e la sua famiglia. ‘La’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché ...

