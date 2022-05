Kevin Spacey: la star di Hollywood incriminata per aggressione sessuale (Di giovedì 26 maggio 2022) Il divo di Hollywood Kevin Spacey è stato oggi incriminato per una serie di reati sessuali in Gran Bretagna. I fatti si sarebbero perpetrati per otto anni mentre dirigeva uno dei teatri più storici di Londra. L’attore, vincitore dell’Oscar, è stato perseguito per quattro capi d’accusa di aggressione sessuale contro tre uomini. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2005 e il 2013 a Londra e nel Gloucestershire. La polizia aveva già avviato un’indagine nel 2017. A darne notizia è stato il Crown Prosecution Service. AnsaSecondo la nota, Spacey è anche accusato di “aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali senza consenso” per quanto riguarda uno dei tre uomini, ora di età compresa tra i 30 ei 40 anni. Accuse di aggressione sessuale contro ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Il divo diè stato oggi incriminato per una serie di reati sessuali in Gran Bretagna. I fatti si sarebbero perpetrati per otto anni mentre dirigeva uno dei teatri più storici di Londra. L’attore, vincitore dell’Oscar, è stato perseguito per quattro capi d’accusa dicontro tre uomini. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2005 e il 2013 a Londra e nel Gloucestershire. La polizia aveva già avviato un’indagine nel 2017. A darne notizia è stato il Crown Prosecution Service. AnsaSecondo la nota,è anche accusato di “aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali senza consenso” per quanto riguarda uno dei tre uomini, ora di età compresa tra i 30 ei 40 anni. Accuse dicontro ...

