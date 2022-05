Giro d’Italia 2022, Vincenzo Nibali ad una posizione dal podio. Serve un’invenzione, magari domani in Slovenia? (Di giovedì 26 maggio 2022) Siamo arrivati alle battute finali del Giro d’Italia 2022. La lotta imperversa per la maglia rosa, con Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) tutti racchiusi in poco più di un minuto, ma dietro di loro c’è un Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan) ormai vicinissimo al passo d’addio ma che, nonostante i 38 anni da compiere, ha vissuto due settimane e mezzo di altissimo livello. Lo Squalo dello Stretto è infatti al quarto posto in classifica, a 5’48” dalla maglia rosa di Carapaz; un piazzamento che sembrava impensabile alla partenza in Ungheria, vista la condizione precaria a causa del Covid e dei suoi strascichi che non gli avevano permesso di mettere a punto la sua condizione fisica, tanto che la squadra kazaka aveva scelto Miguel Angel Lopez ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Siamo arrivati alle battute finali del. La lotta imperversa per la maglia rosa, con Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) tutti racchiusi in poco più di un minuto, ma dietro di loro c’è un(Astana-Qazaqstan) ormai vicinissimo al passo d’addio ma che, nonostante i 38 anni da compiere, ha vissuto due settimane e mezzo di altissimo livello. Lo Squalo dello Stretto è infatti al quarto posto in classifica, a 5’48” dalla maglia rosa di Carapaz; un piazzamento che sembrava impensabile alla partenza in Ungheria, vista la condizione precaria a causa del Covid e dei suoi strascichi che non gli avevano permesso di mettere a punto la sua condizione fisica, tanto che la squadra kazaka aveva scelto Miguel Angel Lopez ...

