Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Garbisi jr: 'Con Paolo mi confronto, ma non su come giochiamo. Litigheremmo' #rugby - Gazzetta_it : Garbisi jr: 'Con Paolo mi confronto, ma non su come giochiamo. Litigheremmo' #rugby -

La Gazzetta dello Sport

, ha già parlatoCrowley in vista delle convocazioni per il tour estivoEntrano Duvenage, Drago e Nemer per, Menoncello e Gallo. Altra sortita offensiva dei Leoni ... Le Zebre hanno un acuto e in 15 vs 14 vanno a segnarel'ovale depositato in meta da Trulla sul ... Garbisi jr: "Con Paolo mi confronto, ma non su come giochiamo. Litigheremmo" TREVISO - A Monigo va in scena il recupero del derby fra Benetton Rugby e Zebre Parma di United Rugby Championship, non disputatosi a inizio gennaio causa Covid.Tre le mete segnate dall’estremo biancoverde per la squadra di Treviso che senza troppi problemi ha vinto sulla franchigia di Parma ...