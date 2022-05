' Dritto e rovescio' | questa sera alle 21 25 su Rete 4 | l' ambasciatore Sergey Razov ospite di Del Debbio

Advertising

MontiFrancy82 : Giovedì 26 maggio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con @Drittorovescio_ #PaoloDelDebbio - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 26 maggio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con @Drittorovescio_ #PaoloDelDebbio - leone52641 : RT @MFerraglioni: Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio” - Tv3Blog : Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio” - MFerraglioni : Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio” -

' torna questa sera, in prima serata su Rete 4. Il talk show condotto da Paolo Del Debbio analizzerà con l'ambasciatore russo Sergey Razov gli ultimi aggiornamenti sul conflitto ..., ore 21:20 su Rete 4 Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l'attualità del nostro Paese. Poveri ma ricchissimi, ore 21:20 su Canale ...Infine, si tornerà a parlare della discriminazione degli omosessuali in Russia, con un focus sul discusso reality in cui lo scopo dei concorrenti è dimostrare la loro eterosessualità.di Luca Riccardi Qual è il rapporto tra Italia e il mare che la circonda che, lungo la storia, talvolta l’ha abbracciata, in altri momenti l’ha fatta sentire prigioniera Oppure il Mediterraneo è stat ...