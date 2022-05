Draghi alla Cisl | Il governo è qui per cambiare le cose | non per stare fermo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Marioè intervenuto questa mattina al diciannovesimo congresso confederale della, che quest'anno ha il titolo "Essere per". Pubblichiamo qui di seguito il suo discorso integrale. Segretario Sbarra, Vicepresidente Picierno, Ministro Bianchi Sindaco Gualtieri, Autorità tutte, Delegati, Voglio prima di tutto ringraziare il Segretario Sbarra e tutti i membri del Comitato Esecutivo dellaper l’invito. E voglio dire che condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro Congresso. “Esserci per” è una frase diretta, che racchiude anche il senso di questo. Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese - non per ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: L’Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata.… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Il contrasto alla criminalità organizzata è fondamentale per costruire una società più giusta. La lot… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Oggi celebriamo la professionalità, l’eroismo dei magistrati come #Falcone e #Borsellino e degli agen… - FistCisl : RT @DPbox: Riprese alla seconda giornata del #CongressoCisl @CislNazionale presente stamattina il Presidente del Consiglio Mario #Draghi #g… - DPbox : Riprese alla seconda giornata del #CongressoCisl @CislNazionale presente stamattina il Presidente del Consiglio Mar… -

...policy del Governoè tracciata all'insegna della diminuzione del debito, evitando nuovi scostamenti di bilancio (un punto sul quale il Presidente del consiglio ha insistito anche dinanzi......in Aula per l'approvazione per evitare che il governo - come ventilato dal premier Mario- ... capitolo balneari, sembrerebbe arrivareconclusione. Una condizione imprescindibile per ...Draghi sembra essersi stancato di lasciar correre sulle intemerate dei partiti incapaci di sottrarsi alle loro ansie elettoralistiche ...Il premier Mario Draghi ha detto al congresso della Cisl: “Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro congresso. ‘Esserci per cambiare’, una frase che racchiude il senso di questo govern ...