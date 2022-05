DON MATTEO 13: GRAN FINALE E ARRIVEDERCI AL 2024 PER LA SERIE CAMPIONE D’ASCOLTI (Di giovedì 26 maggio 2022) Decimo e ultimo appuntamento con la tredicesima stagione di Don MATTEO. “Dimenticando MATTEO”, in onda giovedì 26 maggio su Rai1, vede al centro un mistero che ruota attorno a don Massimo (Raoul Bova). I Carabinieri sono convinti che il parroco nasconde qualcosa. Intanto Anna (Maria Chiara Giannetta) è ad un bivio sul suo futuro. “Don MATTEO” tornerà su Rai1 nel 2024 nella consueta alternanza delle SERIE in tonaca con “Che Dio ci aiuti”. Per i fan della SERIE CAMPIONE D’ASCOLTI (oltre il 30% di share) e i nostalgici di Terence Hill, si segnalano le repliche di Don MATTEO delle scorse stagioni per tutta l’estate dal lunedì al venerdì alle 14 e il giovedì in prima serata, sempre su Rai1. DON MATTEO 13, EPISODIO 10: ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 26 maggio 2022) Decimo e ultimo appuntamento con la tredicesima stagione di Don. “Dimenticando”, in onda giovedì 26 maggio su Rai1, vede al centro un mistero che ruota attorno a don Massimo (Raoul Bova). I Carabinieri sono convinti che il parroco nasconde qualcosa. Intanto Anna (Maria Chiara Giannetta) è ad un bivio sul suo futuro. “Don” tornerà su Rai1 nelnella consueta alternanza dellein tonaca con “Che Dio ci aiuti”. Per i fan della(oltre il 30% di share) e i nostalgici di Terence Hill, si segnalano le repliche di Dondelle scorse stagioni per tutta l’estate dal lunedì al venerdì alle 14 e il giovedì in prima serata, sempre su Rai1. DON13, EPISODIO 10: ...

