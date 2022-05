Advertising

cagliarilivemag : Bosch a Autopromotec con le soluzioni per officine connesse del futuro - cagliarilivemag : - Italpress : Bosch a Autopromotec con le soluzioni per le officine connesse del futuro - nestquotidiano : Bosch a Autopromotec con le soluzioni per officine connesse del futuro - IlModeratoreWeb : Bosch a Autopromotec con le soluzioni per officine connesse del futuro - -

Adpresenta il nuovo tablet DCU 120 per la diagnostica con display da 11,6" per avere tutto a portata di mano. Potente e robusto, adatto per l'utilizzo quotidiano in officina, ...Adpresenta il nuovo tablet DCU 120 per la diagnostica con display da 11,6 per avere tutto a portata di mano. Potente e robusto, adatto per l'utilizzo quotidiano in officina, ...BOLOGNA (ITALPRESS) – La divisione Automotive Aftermarket di Bosch è protagonosta dell’edizione 2022 di Autopromotec, che si svolge a Bologna fino al 28 maggio, presentando tecnologie, software e serv ...Va in scena l’evento Motor Valley Fest 2022 - the art of innovation in programma dal 26 al 29 maggio a Modena. Il primo appuntamento di questa quarta edizione è rappresentato dal convegno inaugurale c ...