Andrea Murtas, il giocatore di rugby morto dopo un malore in casa (Di giovedì 26 maggio 2022) Un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Almese, in provincia di Torino, è risultato fatale per Andrea Murtas, sportivo di 31 anni, conosciuto per la sua esperienza nelle squadre di rubgy del Torinese. Dal 2018 giocava per il...

