Ucraina | l’efferatezza senza limiti di Putin e dei suoi masnadieri

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Non c’è giorno che passiche la cronaca riferisca di episodi di violenza, il più delle volte grave. Tali fatti, di solito non sorretti da alcun presupposto razionale, fosse pure il più assurdo, fino a qualche anno fa costituivano i picchi più alti, veramente sporadici, di quanto di negativo potesse accadere nel mondo. Da qualche anno tali episodi tendono di volta in volta a ripetere schemi già visti che, è increscioso ammetterlo, fanno sempre meno rumore. Sulla stessa lunghezza d’onda si sta sintonizzando sempre più anche l’ultimo in ordine di tempo dei tanti conflitti che divampano sulla faccia della terra, alcuni di essi da lungo tempo e per tale motivo ingiustamente fuori dalla illuminazione dei riflettori mediatici. Quanto sta accadendo ine neidintorni ha riproposto il teorema che sotto il sole non c’è limite ...