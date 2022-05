Team New Zealand, avanti i test su Horonuku per il record di velocità (Di mercoledì 25 maggio 2022) Desideroso di stabilire il nuovo record di velocità su terra con propulsione a vela, il pilota di Team New Zealand Glenn Ashby spinge per far progredire la fase di test su Horonuku. Nell’area di Whenuapai, l’imbarcazione di 14 metri ha raggiunto velocità superiori a 140 km/h, con venti compresi tra 15 e 30 nodi: il record da battere è di 202,9 km/h ed è stato stabilito nel 2009 da Rickard Jenkins. “Implementare alcune modifiche su Horonuku” “Non vediamo l’ora di portare l’imbarcazione nel deserto in modo da poter fare i passi successivi dell’impostazione e della messa a punto”, ha dichiarato Ashby nel corso di un’intervista. Team New Zealand ha scelto il lago salato Gairdner, situato nell’Australia ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Desideroso di stabilire il nuovodisu terra con propulsione a vela, il pilota diNewGlenn Ashby spinge per far progredire la fase disu. Nell’area di Whenuapai, l’imbarcazione di 14 metri ha raggiuntosuperiori a 140 km/h, con venti compresi tra 15 e 30 nodi: ilda battere è di 202,9 km/h ed è stato stabilito nel 2009 da Rickard Jenkins. “Implementare alcune modifiche su” “Non vediamo l’ora di portare l’imbarcazione nel deserto in modo da poter fare i passi successivi dell’impostazione e della messa a punto”, ha dichiarato Ashby nel corso di un’intervista.Newha scelto il lago salato Gairdner, situato nell’Australia ...

