Roma, Totti a pranzo con il Premier albanese (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesco Totti sta virtualmente già ricoprendo un ruolo di brand ambassador per la Roma e oggi è partito alla volta dell'Albania... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francescosta virtualmente già ricoprendo un ruolo di brand ambassador per lae oggi è partito alla volta dell'Albania...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Totti: 'Lunedì incontrerò Dybala a Milano. Proverò a convincerlo a scegliere la Roma' - angelomangiante : I tempi per far tornare #Totti alla Roma sono maturi. Deve tornate nella sua casa. Un uomo di calcio, vedi Paolo Ma… - GoalItalia : Francesco Totti ha un piano in mente per portare Paulo #Dybala alla Roma ?? - Pepperumma : RT @viIlarismoo: messa la maglietta der capitano autografata, francesco re di roma che ha pure sbagliato il mio nome nella dedica pezzo di… - viIlarismoo : messa la maglietta der capitano autografata, francesco re di roma che ha pure sbagliato il mio nome nella dedica pezzo di merda @Totti -